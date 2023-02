Veliki povratak Melanije Tramp

Melanija Tramp i Donald Tramp nedavno su prisustvovali vjenčanju kontroverznog biznismena Adama Kidana.

Snimci i fotografije sa događaja ubrzo su se proširili društvenim mrežama, a bivša prva dama Amerike privukla je pažnju svojom odjevnom kombinacijom, piše Superžena.

Melanija je za ovu posebni priliku nosila dugu toaletu prekrivenu tilom, a kako se vidi iz priloženog, svi su htjeli fotografiju sa njom. Svoje cjelokupno izdanje upotpunila je efektnom šminkom koja je naglasila njene prodirno plave oči.

Melanijino i Donaldovo pojavljivanje bilo je poprilično iznenada, jer već duže vrijeme biježe od javnog života. Međutim, sada su imali dobar razlog za pojavljivanje - vjenčanje kontroverznog prijatelja porodice Tramp.

First Lady Melania Trump at a wedding last Saturday. Mar-a-Lago, Palm Beach, FL. pic.twitter.com/Z9qNQ6cbuS