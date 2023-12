Vensan Kasel uslikan sa novom djevojkom (FOTO)

​Vensan je uslikan sa Narom nakon treninga, a dok su se mladoj manekenki ocrtavali mišići i zategnuto tijelo, Vensan je šetao i stomačić, zbog čega su negativni komentari preplavili mreže.

Nova djevojka francuskog glumca je 29 godina mlađa od njega i neodoljivo podsjeća na njegovu bivšu suprugu - Tinu Kunaki sa kojom ima i dijete.

“Izgleda kao onaj nastrani 'ćalac' kod kojeg ne želiš da ideš u goste”, "Predator je nabacio predatorski look", "Ja ne mogu ovog djedu koji tripuje da je klinac", "Tučem ženu - starter pack", "Da li su pare vrijedne da spavaš pored naružnijeg", pisali su ljudi, prenosi "CDM".

Vincent Cassel, 57, stepped out in Rio with his new 27-year-old girlfriend https://t.co/HYiNDVzQZ0 pic.twitter.com/IiXBO3qSku