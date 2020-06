Vera Lin preminula u 103. godini

Dama Vera Lin umrla je u 103. godini. Njena porodica je objavila saopštenje u kojem navode svoju duboku tugu potvrdivši da je pjevačica, jedna od najomiljenijih zabavljača Velike Britanije preminula jutros.

Pjevačica je bila poznata po izvođenju pjesama "White Cliffs Of Dover“, "There'll Always Be An England“, i "I’ll Be Seeing You", dok je tokom Drugog svjetskog rata zabavljala trupe u obilascima koji su jačali moral.

Ranije ove godine, uoči 75. godišnjice Dana pobjede odnosno Dana Evrope, Dama Vera je govorila o "hrabrim momcima i onoga što su žrtvovali za Englesku".

Kraljica se osvrnula na naziv jedne od najomiljenijih pjesama ratne Dame Vere kada je tokom uvođenja mjera usljed pandemije rekla zemlji, razdvojenoj od porodica i prijatelja: "Srešćemo se ponovo."

Dama Vera bila je poznata i po tome što je pjevala pjesme "Wishing" i "If Only I Had Wings", kako bi pomogla u dizanju britanskog duha tokom vazdušnog napada nacističke Njemačke na Veliku Britaniju.

"Moje pjesme su podsjećale momke na ono za šta se stvarno bore. Dragocjene stvari, a ne ideologije i teorije", rekla je jednom prilikom.

(B92)