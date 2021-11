Vera Matović progovorila o braku i prevarama

Pjevačica Vera Matović godinama je u skladnom braku sa harmonikašem Ratomirom Raćom Matovićem, a kaže da joj muž rijetko dijeli komplimente.

Naime, pjevačica je u srećnom braku već nekoliko decenija, a sada imala i savjet za sve žene.

"Kakvi da mi kaže lepotice. To mi u životu nije rekao. Samo je jednom rekao svom kolegi kada me je prvi put sreo: 'Slatka mala, nije loša'... E to su bili komentari koje je on tada komentarisao i to mi je preneo taj kolega. Nikad mi nije rekao da sam lepa, a ne treba ni da mi kaže, jer ja ne volim to poltronisanje, donošenje cveća", rekla je pkevačica.

Kaže da žene ne trebaju da nasjedaju na cvijeće.

"Znajte da je bio u šteti nekoj, kod neke druge i sad dolazi kući da se pravda. Možda bi on ostavio i ženu, ali nije mogao zbog dece, ali ipak je i to lepo da deca ne ispaštaju. Nisam nikad za razvode, poštujte taj svoj brak, poštujte decu da vam ne odu stranputicom", rekla je Matovićeva.

Ističe da vodimo računa za koga ćemo se udati i koju ćemo oženiti.

"Neki budu po 7, 8 godina kao u ljubavi, onda se udvaraju jedni drugom, a onda čim se venčaju, posle mesec dana razvod braka, ja to ne mogu da verujem. Znači papir su dobili i neće da trpe jedno drugo", zaključila je Vera u emisiji "Grand njuz", prenosi Telegraf.