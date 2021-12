Vera Matović progovorila o testamentu: "Srećna i vakcinisana"

Pjevačica Vera Matović žali što su estradu napustile brojne kolege, a sa nekima od njih je bila baš bliska.

Naime, u posljednje dvije godine napustili su nas mnogi velikani sa naše muzičke scene, koje je Vera poznavala i sa kojima je sarađivala što je čini tužnom, kaže za "Grand news".

"Samo pokojni se pojavljuju na televiziji. Imam strah, ali srećna sam i vakcinisana, i ako se dogodi da dobijem lakše ću preboleti", objašnjava pjevačica.

Ona je otkrila i da je nedavno bila zapanjena pitanjem jednog novinara.

"Jedan novinar me je pitao da li sam napisala testament, ja se naježim i kažem: 'Nemoj da me pitaš takve stvari'. Ako ode suprug pre mene, ja ću, a ako odem ja pre njega, on će. I deca su tu. Ja imam pesmu 'Pola sinu, pola kćeri' ja sam otpevala tu pesmu da nema testament nekom drugom nego sve na pola", rekla je Matovićeva, prenosi Telegraf.