Vesna Đogani otkrila kako reaguje na Đoletove kritike

Vesna i Đole Đogani već dugo važe za jedan od najskladnijih brakova na javnoj sceni. U posljednje vrijeme, denser se malo povukao pa u javnosti više samostalno nastupa njegova supruga.

On kaže da mu je drago što Vesna govori u ime njihove grupe, dok pjevačica priznaje da suprug zna često da je kritikuje.

"Priznajem da je Vesna veća zvezda i drago mi je što ona preuzima kormilo, a ja tu samo posmatram i uživam", kaže on.

Svi su primjetili da i poslije toliko godina braka Đole Vesnu gleda zaljubljeno kao prvog dana, a pjevačica priznaje da se to samo tako čini na ekranu.

"To vama izgleda zaljubljeno, a mi posle toga analiziramo, ume on da kaže da sam trebala nešto drugačije. Razgovaramo uvek da se doprinese i da sve bude bolje, mi smo spremi za ovaj posao. On ume neki put da kaže nešto što nema veze sa životom, ali mnogo puta je u pravu za neke stvari. Sada je to već neko merilo kada ga pažljivo slušam i kažem ovo je znak pažnje, znam da je on neko ko je mudriji i stariji od mene i nešto mi govori kao konstruktivnu kritiku", dodaje pjevačica za Grand.

Iako je Đole ušao u sedmu deceniju života mnogi tvrde da nije za bacanje, a nas je zanimalo kako Vesna gleda na to i da li ima ljubomore u njihovom braku.

"On nikako nije za bacanje, vodimo računa oboje o zdravom životu. Vodimo računa i kako se oblačimo, ali i kako provodimo vreme sa porodicom i prijateljima", kaže Vesna, dok Đole priznaje da nije od onih muškaraca koji se takmiči u izgledu sa mlađom ženom.

"Ja sam čak i protivnik neke hirurgije, mislim da čovek treba da stari lepo, lagano i kako njemu prija i odgovara. Da ne bude tu noža, može tu neka krema, lice je kao trava koja traži vodu, meni to prija".