Vesna Đogani otkrila teške trenutke svog djetinjstva

Od 2001. godine pjevačica Vesna Đogani dio je estradnog neba. Udata je za muzičara i jednog od najpoznatijih densera Đoleta Đoganija, sa kojim ima dvoje djece, a njeno odrastanje i život prije popularnosti nije bio ni malo lak.

Pjevačicina majka ju je sa samo godinu dana, zbog teške materijalne situacije, ostavila u Zvečanskoj, da bi je nekoliko mjeseci kasnije prihvatili i krstili prijatelji njene majke.

"U svojim tridesetim godinama, moja majka se zaljubila u mog oca i zatrudnela sa mnom, ali je kasnije bila primorana da me ostavi u Zvečanskoj. Tata nas je napustio, nije želeo da plaća alimentaciju, a ona nije imala normalne uslove za život", počela je svoju bolnu ispovijest Vesna i nastavila:

"Otac me je priznao i nosim njegovo prezime Trivić, ali nikada nisam dobila odgovor zašto me je napustio. Kasnije se oženio i dobio još jednu ćerku, tako da nije želeo da preuzme obavezu oko alimentacije, a samim tim nije želeo ni kontakt sa mnom. Nemamo ga ni dan danas. Moja majka, nikako nije mogla da plaća sve račune, živele smo u jednoj garsonjeri i onda sam jedno vreme bila u Zvečanskoj. To je jedna velika trauma. Sećam se pojedinih detalja, bila sam jako mala i znam da sam puno plakala. Kada imate ćerku i dete noću ima temperaturu, ono traži majku, a mame nema, to je baš bilo onako strašno", ispričala je Vesna kroz suze u emisiji "Preživeli" i dodala da nema opravdanja da roditelj ostavi dete.

"Nema opravdanja. Poprilično znam da joj je bilo jako teško i da je patila. Zapravo, tako se ona i upoznala sa mojim kumovima, koji su njoj pomogli. U toj fabrici, u kojoj je ona radila, bio je stariji bračni par bez dece. Ona je toliko plakala i tražila i način da me vrati, da su se oni na kraju sažalili. Ja sam bila možda nekoliko meseci u Zvečanskoj. Oni su joj predložili da joj pomognu. Krstili su me i ja sam prešla da živim kod njih. Valjda je takva procedura bila, da sam ja morala da budem negde gde Centar za socijalni rad zna da sam ja zbrinuta. Do sedme godine sam živela kod njih, dok mama nije sredila svoju stambenu situaciju, a onda sam se u prvom razredu osnovne vratila kod nje. Oni su mene kao rođeno dete gledali, mazili, pazili, čuvali. Iskrena da budem, očev nedostatak nisam preterano ni osetila, jer sam baš imala veliku pažnju i ljubav od strane kumova i moje mame", rekla je pjevačica i otkrila da je ona zapravo katolkinja.

"Kumovi su iz Varaždina i ja sam krštena u katoličkoj crkvi, tako da sam ja zapravo katolkinja. Zbog toga ja svake godine slavim sve praznike duplo", otkrila je Vesna.

Prelazak iz toplog i ušuškanog doma kod kumova za nju je bio traumatičan, jer kada se vratila da živi sa majkom, ponovo nije imala adekvatne uslove.

"Prelazak iz te jedne ušuškane porodice u kojoj je sve bilo na vreme, za mene je bilo traumatično, jer mama jeste sredila stambeni prostor, ali je i dalje morala da radi dva posla. Nisam imala toplo jelo da me sačeka kada dođem iz škole, grejali smo se na Smederevac, pa smo zajedno morale da skupljamo drva. Da bih otišla na rekreativnu, deca su morala da skupljaju pare za mene, jer ja nisam imala. Televizor nisam imala do 12 godine", ispričala je pjevačica.

Gubitak kumova teško je podnijela, a kako je istakla, njenim traumatičnim situacijama tu nije bio kraj.

"Kuma je preminula 1993. godine, a kum 1996. Kada je kuma preminula, ja sam već tada bila osmi razred. Upisala sam se u plesnu školu kod Đoleta i Slađe i već tada sam dosta putovala i radila. To sam baš teško podnela. Nastavila sam da živim kod kuma povremeno, da on ne bude sam. Ceo život su oni mene vaspitavali, da će taj stan da ostane meni i da sam ja jedina njihova. Ja sam znala da sam ja njihovo sve. U nekom momentu 1995. godine, sa plesnom grupom sa putovala non-stop. Jednog momenta zvonim na vrata kod kuma i otvara mi žena ista kao moja pokojna kuma. Stala sam i skamenila sam se. To je zapravo bila sestra bliznakinja moje pokojne kume. Ispostavilo se da su oni imali dete, a da ja to nisam znala. To je stara priča pre mene kad su bili mladi", rekla je Vesna.

"Ja stojim na vratima i gledam kumu koja mi užasno nedostaje, ali ispred mene stoji žena koja nema te tople crte lica, to je bilo strašno. On meni nikada nije pričao o tome ništa, jer se u to vreme nije pričalo na takav način sa decom, kao što mi danas razgovaramo. Ja sam te neke detalje saznala od komšinice iz prizemlja. Oni su u mladosti bili zajedno i dobili su sina. Tada mi se ponovo, preko noći menja sve. Ja više tu nisam poželjna, a pazila sam tog čoveka tri godine da ne bude sam. Kuvali smo, živeli smo zajedno. U tom momentu ja odlazim iz stana onako razočarana. Negde na zimu 1996. godine, snimali smo film sa Draganom Mirković i mene zove mama da idemo kod kuma. Nisam želela, ali sam na njen nagovor ipak odlučila da odem. Ona je znala sve, iako joj ja ništa nisam rekla. Kako sam išla ulicom i pevala, ona mi je u jednom momentu rekla da ćutim, jer ne valja da pevam. Ja rekoh, šta ti je, svi me znaju u komšiluku da sam takva, a ona me je u stvari pripremala za ono šta ću da vidim. Čovek se prepolovio, prehladio se i za dve nedelje je otišao. Tu nastaje završetak jednog načina života i završava se to neko bezbrižno detinjstvo", pričala je ona.

"Tada shvatam, da ja zapravo drugi put u životu gubim nešto, što zapravo nisam ni imala, iako smo pričali o tome. Shvatam da moram da se borim, da radim i čini mi se da sam tu preko noći sazrela. Shvatila sam da ni na koga ne mogu da se oslonim, sem na samu sebe", kazala je.

Iako ni danas ne može da opravda očevo ponašanje, Vesna je pokušala da stupi u kontakt sa njim.

"Ja sam njega tada već totalno izbrisala. Bila sam sedmi razred i nije bila moja potreba, već nagovor moje drugarice Katarine, da stupim u kontakt sa njim, jer je i sama bila dete razvedenih roditelja. Ona je našla telefon od njegove supruge i odlučila sam da pozovem. Kada se javila, rekla sam: 'Dobar dan, ja sam Vesna Trivić, ćerka vašeg supruga i samo sam htela da vam kaže da i ja postojim'. Ona mi je odgovorila, da ja za njih ne postojim i da ih više ne zovem. Našla sam opravdanje i za to, jer žena možda nije znala da ja postojim. Bilo mi je malo krivo, ali sada sam ok sa tim stvarima. Ne možeš ništa na silu da radiš. Znam samo, da ukoliko nekada dođe do nekoga razgovora sa njim, to će biti poprilično teško, jer hoću da znam mnoge odgovore", istakla je.

U 12. godini počela je da igra kod Đoleta i Slađe, da bi već sa 13 počela da zaraduje od nastupa, piše Kurir.

"Mama mene od 13. godine nije finansijski osetila. U 16. godini nisam više živela sa njom. Prešla sam kod moje drugarice Katarine u Žarkovo. Njena mama je dolazila stalno da nam pomaže i to mi je bio najlepši period. Zarađivala sam tako što sam radila u plesnoj školi kod Đoleta. Držala sam zagrevanje mladim grupama. To je bio neki sitan novac, ali za mene top, da imam pun frižider i da kupim sebi nešto, plus smo dobijali novac od nastupa", govorila je Vesna.