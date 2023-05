Vesna Đogani otkrila zašto ne želi da se uda za Đoleta

Muzički i životni par, Vesna i Đole Đogani važe za jedne od najskladnijih na domaćoj javnoj sceni.

O privatnom životu otvoreno govore, zajedno su već dvije decenije, ali kako pjevačica kaže, ne razmišljaju i o pismenoj potvrdi braka.

"Zato što nećemo, ja neću, ne pada mi na pamet! Nažalost to su neke stvari koje nas ograničavaju. Ljudi se nekako drže toga kao da je to jako važno, prave ogromne svadbe i puno toga tu bude, a život je zapravo ono što se poslije dešava. Ranije sam čak imala strah od toga, da bi to možda prekinulo naše trajanje i ljubav, strast i sve ostalo. Sada sam u fazonu da mi to neće potvrditi ljubav i poštovanje", priča Vesna za Grand i kaže da joj ne smeta što je njen dragi ne oslovljava sa "supruga" u javnosti.

"Ne oslovljava me tako, ali znam da me mnogo hvali kada nisam tu, a kada sam tu kritikuje me."

Podsjetimo, nedavno je u medijima odjeknula vijest o Đoletovoj navodnoj prevari, ali je pjevačica odmah stala na put spekulacijama i demantovala sve navode. Tada je objasnila da je povjerenje ključ uspješnog odnosa.

"Ako sam mu verovala pre petnaest godina ne znači da je to zauvek. Bitno mi je da kada ga vidim znam koliko je sati, da li mi tu nešto vrda ili ne, isto tako i on za mene. Mi ne gledamo jedno drugom u telefone, to za nas ne postoji već svako ima slobodu da izađe gde želi, meni je to sve normalno. Zaista imam poverenje u njega. Što se izgleda tiče trudim se da mu priskočim pošto je on stvarno top, top, top", rekla je tada.