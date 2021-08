Vesna Pisarović o povratku na scenu: Nakon pauze je još i bolje

Pjevačica Vesna Pisarović priznala je za In Magazin da joj je povratak na scenu bila najbolja odluka.

"Nakon pauze je još i bolje. Ja bih rekla da u tome ima i nostalgije. 15 godina me nije bilo, a i činjenica je da me nema i osoba sam koja javno nije eksponirana. Ma ni na Facebooku ni na Instagramu. Generacija koja me slušala, a bili su jako mali, oni su sad odrasli krasni ljudi i to je publika koja dolazi na koncerte. Tako da je to jedan splet okolnosti i ja sam sretna u tome. Dreams come true", rekla je.

Istaknula je i to da nije ljubitelj društvenih mreža. Kontakt licem u lice kod nje ima prednost.

"Naprosto sam takav tip da ja to ne razumijem i ne mogu. Imam hvala Bogu suradnicu koja mi pomaže u tome i ona to radi i vodi i obavještava me o svemu, ali naprosto sam ja staromodna, ja sam stara duša. Ne odbijam te stvari nego ako mi dođe u jednom trenutku da to želim i da iskreno osjećam nešto reći putem toga ja ću reći", ispričala je, prenosi 24sata.