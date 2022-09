Viki Miljković: Dobra roba se ne kvari

Viki Miljković je sa kolegama iz žirija "Zvezda Granda" prvi put juče ponovo zasijedala i ocjenjivala kandidate.

U intervjuu za portal 24sedam otkriva koliko su joj nedostajale čarke sa kolegama, kako se takmičenje odrazilo na njen privatan život, a potom se osvrnula i na biznis sa nekretninama.

"Nedostajale su mi malo te čarke. Čak i moji ukućani kažu kad ja uđem u neku polemiku sa njima: Znamo da tebi nedostaju 'Zvezde Granda', ali ne moraš u kući", kazala je ona, pa otkrila ko je autoritet u njenom domu:

"Kod nas je glava kuće Taške, to se zna. Ja sam patrijarhalno vaspitala, ali se nas dvoje sve dogovaramo. Ja nisam takva osoba koja zavodi strogoću, ja sam vrlo nežna, blaga, ali imam svoj stav od kog ne odustajem. Nisam galamdžija, ne pričam ružne reči, ne vičem."

Kako je istakla, kod nje ne postoji dan kad nije dobre volje, ali sitnice je najviše iznerviraju. Brzo plane, a još brže se pomiri sa situacijom.

"Ja sam uvek komunikativna i pričljiva i mislim da nemam te momente da sam se loše probudila i ne podržavam to kad neko kaže: 'E ček, da vidim kakav mu je dan. Dobra roba se ne kvari i svaki dan mi je prelep. Desi se da me određena situacija iznervira. Poput toga da zakasnim na avion, pa sam besna, nervozna, da mi pukne štikla. Ali to me drži kratko'", kazala je ona i dodala:

"Pošto Taške i ja više nismo samo u segmentu muzike, već se bavimo i nekretninama, e tu se dešava dosta nekih nepredviđenih situacija. Imamo dosta zaposlenih. Ja sam rekla da mi niko ne dolazi bez rešenja. Nemojte mi doći sa problemom nego i sa rešenjem. Tu mi se dešava da budem stavljena u poziciju da donosim baš teške odluke. Moram vam priznati da je to teži i naporniji posao. Mi ne ulažemo novac u nekretnine, samo prodajemo. Nemamo taj rizik, ali jeste mnogo napetije i stresnije nego što je to muzika."

Cijeli intervju sa Viki pogledajte u nastavku: