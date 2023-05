Viki Miljković brani Janu nakon hapšenja

Pjevačica Jana Todorović, uhapšena je na aerodromu u Cirihu.

Naime, pjevačica je uhapšena jer nije imala dozvolu za nastup, a prije samo nekoliko dana trebalo je da nastupi u Luksemburgu, međutim, ona se na slavlju nije pojavila.

Povodom hapšenja oglasila se i Viki Miljković.

"Čula sam se sa Janom, dobro je ona sada. To je sve u opisu našeg posla, to se dešava, to može svakom od nas da se desi. Svako ko se bavi ovim poslom, i Jana i ja, ima nas dosta koji se bavimo skoro tridesetak godina ovim poslom, pa je nemoguće da ne dođe do neke neprijatne situacije", otkrila je pevačica.

Ona se ogradila kako redovno plaća porez i u Njemačkoj gdje ima boravak i u Srbiji.

"Što se tiče mojih odlazaka i nastupa u inostranstvu, ja već više od 20 godina imam i nemačke papire i tamo plaćam porez i ovde plaćam porez. Ja sam nekako vaspitana da budem čista i više volim da me to više košta, ali da sam ja mirna. Ja verujem i da je Jana, ona je takođe živela u Nemačkoj i znam da se i ona regularno bavi ovim poslom, mi smo ta neka stara škola koja vodi računa o tome, ali nepredviđenje situacije mogu uvek da nam se dese", objasnila je Viki za Blic.