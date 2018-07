Vil Smit oduševio Instagram fanove

Prije dvije sedmice američki reper Drake izdao je novu pjesmu “In my feelings”, a od same pjesme poznatiji je postao viralni ples kojeg su počeli izvoditi fanovi širom svijeta pod nazivom In my Feelings Challenge.

Sve je započelo tako što je komičar Shiggy na svom Instagram profilu objavio snimku na kojoj pleše, a plesni su se pokreti savršeno poklapali s riječima i ritmom Drakeove pjesme. Video je postao viralni hit te su brojne holivudske zvijezde snimile isti taj ples, a najviše se istaknuo američki glumac i pjevač Vil Smit koji je ples snimio čak na vrhu mosta Chain Bridge u Budimpešti.

Video su komentarisale brojne zvijezde od kojih i pjevač Džastin Timberlejk napisavši "Ovo je za pobjedu". Pjevačica Ciara, koja je i sama snimila svoje pokrete i to čak u Cape Townu, glumca je počastila riječima : "Ti si legenda”, a Willow sin Jaden je napisao: "Ubio si".

Trenutno se na Instagramu pod hashtagom #InMyFeelingsChallenge nalazi preko 90.000 objava gdje ljudi širom svijeta izvode popularni ples.