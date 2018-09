Više nije fatalna crnka: Anđelina Džoli predstavila novu frizuru

Na ovim fotografijama Anđelina Džoli izgleda gotovo neprepoznatljivo.

Četrdesetrogodišnja glumica Anđelina Džoli oduvijek je slovila za jednu od najljepših žena svijeta.

Prepoznatljiva je po svojim punim usnama, koje su dar majke prirode, ali i po dugoj bujnoj kosi koju je uvijek predstavljala kao svoj adut.

Ona nikada nije bila sklona eksperimentisanju sa frizurama, zbog čega je njene obožavatelje začudila njena iznenadna promjena frizure.

Umjesto crnih dugih uvojaka, bivša supruga Breda Pita se pojavila sa plavom kosom stilizovanom u ležernu punđu.

Iako je lijepa sa bilo kakvom frizurom, fanovi su istakli da ju je ova boja učinila starijom te da nikako ne bi trebalo da mijenja svoju prirodnu.

Kako je kasnije ustanovljeno, Anđa je ipak imala periku, a fotografije su nastale na snimanju njenog najnovijeg filma Come Away.

Say blondie! #AngelinaJolie at the set of come away pic.twitter.com/W00AeUc3PA