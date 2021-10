Visković: Da se palim na papir, bila bih šibica

Pjevačica Marina Visković često na društvenoj mreži Instagram odgovara na pitanja svojih pratilaca.

Naime, ona je ostavila tu opciju i ovoga puta, te pitanja su bila raznolika, a neka čak i provokativna.

Pjevačica je bez dlake na jeziku iznosila šta joj padne na pamet, a njeni odgovori mnoge su nasmijali.

"Kada si poslednji put imala seks?", pitao je jedan pratilac.

Marina je odgovorom nasmijala sve.

"Pre pet minuta na Brankovom mostu. Evo jedan snimak iz prelepog Beograda i seksa na Brankovom mostu koji se upravo događa", rekla je ona i snimila kolaps u saobraćaju.

Marinu su pitali koliko novca mora da ima dečko da bi nju imao pored sebe.

"Ja da se palim na papir bila bih šibica, ali nisam, Marina sam i najviše uživam u osećaju da sama pravim pare, u većini slučajeva kada sam se oslonila na muškarca osećala sam se lošije od toga, retko ko nije u tom slučaju manipulativan, mada mora da ima više od mene, da je stabilan i da ima vijugu za to da ih sam napravi u suprotnom osećao bi se on loše, a ja na to ne mogu da se ložim", napisala je Marina, prenosi Telegraf.