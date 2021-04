Vjenčanica princeze Dajane prvi put u javnosti

Povodom 60. rođendana preminule princeze Dajane, njena vjenčanica biće prvi put izložena u javnosti i to u Kensingtonskoj palati.

Izložba će biti postavljena u palati Kensington tokom ljeta, u čast obilježavanja princezinog rođendana, kao i obilježavanja 40 godina od vjenčanja Dajane i princa Čarlsa.

Kako su najavili kustosi kraljevske palate, prinčevi Vilijam i Hari dozvolili su da se vjenčanica njihove pokojne majke, princeze Dajane, nađe na izložbi "Royal Style in the Making", koja se otvara 3. juna 2021. godine.

Prvi put poslije 25 godina, haljine s volumenima od čipke s velom dužine 25 metara, koju su dizajnirali Elizabet i Dejvid Emanuel, biće dostupna javnosti.

Pored Dajanine vjenčanice, na izložbi će se prvi put naći i tkanina koja je korišćena za haljinu kraljice Elizabete Druge iz 1937. godine.

"Naša ljetna izložba u palati Kensington prikazaće neke od najvećih talenata britanskog dizajna, čiji je rad presudan za oblikovanje vizuelnog identiteta kraljevskih porodica tokom dvadesetog vijeka", rekao je kustos izložbe Metju Stori.

Prvog jula, na dan 60. rođendana princeze Dajane, biće otkrivena i statua pokojne princeze koju su naručili prinčevi Vilijam i Hari.

(RTS)

29 July 1981: Lady Diana Spencer marries her Prince amidst splendor and fanfare at St. Paul’s Cathedral, London pic.twitter.com/jkl6F4VKrQ