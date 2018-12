Vjenčanje Ambani-Piramal: Bijonsi pjevala na bogataškoj žurci

Američka pjevačica Bijonsi nastupila je na proslavi organizovanoj povodom ekstravagantnog vjenčanja dvoje članova indijskog visokog društva.

Iša Ambani, kćerka najbogatijeg čovjeka u Indiji, udaje se za Ananda Piramala, sina još jednog indijskog milijardera.

Kako bi nastupila na ovom vjenčanju, po pjevačicu je poslat privatni avion, a među ekskluzivnim gostima su brojne bolivudske zvijezde i - Hilari Klinton.

Ovo vjenčanje se smatra najluksuznijim u društvu u kome se slične proslave takmiče po količini glamura, potrošenog novca i medijske pažnje.

Prošlog vikenda, Iša Ambani je bila djeveruša na vjenčanju glumice Prijanke Čopre za američkog pjevača Nika Džonasa.

Samo vjenčanje će se održati u sredu, ali proslava je počela za vikend.

Ovaj događaj će najvjerovatnije biti najskuplje i najglamuroznije vjenčanje u Indiji, a među gostima su i bivša Prva dama SAD i predsjednički kandidat na izborima 2016, Hilari Klinton, medijska magnatkinja Arijana Hafington, igrač kriketa Sačin Tendulkar i Lakšmi Mital, tajkun koji je stekao bogatstvo u proizvodnji čelika.

Mediji izvještavaju da je za prevoz gostiju angažovano više od 100 čarter letova.

Blogeri koji pišu o poznatima i novinari koji prate lajfstajl teme, prate vjenčanje preko Instagrama.

