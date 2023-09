Vjerila se Marija Karan

Glumicu Mariju Karan verio je navodno Marko Gvozdenović, crnogorski biznismen i sin uglednog političara Branimira Gvozdenovića.

Prosidba je navodno organizovana dok je par bio na odmoru u Crnoj Gori, a domaćiji mediji prenose da se Marko kao lokaciju odabrao Rose.

"Sve se odigralo u Rosama. Marija nije očekivala da će biti zaprošena. Od početka zabavljanja veza im je lepa. Slažu se, vole se i ljubav jednostavno cveta. Kad je izvadio prsten i pitao je da se uda za njega, odmah je pristala. Problem joj predstavlja jedino to što nije u dobrom odnosu s bivšim mužem, pa je strah kako će on reagovati i zbog toga ne želi da se javno zna da se opet udaje. Doduše, situacija ni kod Marka nije baš sjajna. I on se brzo razveo, posle nekoliko meseci braka, pa je ispalo da je Marija "kriva". I jedno i drugo su želeli da ovu intimu sačuvaju za sebe, ali šta je tu je", priča izvor za "Kurir".

Podsjetimo, čovjek koji je osvojio Marijino srce zove se Marko i sin je crnogorskog političara Branimira Gvozdenovića, koji je inače bivši ministar u Vladi Crne Gore iz perioda vlasti Mila Đukanovića i njegove stranke DPS.

Mlađi Gvozdenović, prema pisanju crnogorskih medija, već nekoliko godina uspješno se bavi građevinskim biznisom i osnivač je i vlasnik kompanije, prenosi "Story.rs". Novi dečko Marije Karan takođe ima brak iza sebe, on se na ljeto 2022. godine oženio, a glamurozna svadba organizovana je na plaži Galija kao i u hotelu Hilton. Gala proslava okupila je više od 300 zvanica među kojima i veliki broj političara, uticajnih i moćnih ljudi iz svih zemalja bivše Jugoslavije.