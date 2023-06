Vjerila se jedna od najuticajnijih srpskih modnih blogerki (VIDEO)

Jedna od najuticajnijih srpskih modnih blogerki, Tamara Kalinić, vjerila se u Italiji, a njen partner Filipo Testa joj je tom prilikom priredio magično iznenađenje.

On je kao lokaciju izabrao jedan od najluksuznijih hotela, a za prsten je izdvojio, kako se spekuliše, više od 20.000 evra.

Otkako ga je predstavila javnosti, Tamara je u nekoliko navrata govorila o partneru, uvijek sa mnogo ljubavi.

"Meni često partner kaže: 'Ti si najbolja stvar koja mi se desila u životu'. Meni to toliko stavi osmjeh na lice. Samo ta jedna rečenica u poruci, meni to toliko znači", iskreno je ispričala Tamara, otkrivši koliko Filipo uživa u Srbiji.

Rekla je da on mnogo voli Srbiju.

"To je meni toliko značajno. Imati partnera stranca koji neće, ne dopada mu se... On je bio toliko tužan što ne može sad da dođe dok sam ja tu. Ti izlasci, on ne razume našu muziku, ali kada vidi tu emociju, kaže da vidi koliko sam srećna sa svojim prijateljima", ispričala je Novosađanka svojevremeno u emisiji "Balkanskom ulicom".

Na pitanje voditeljke kako su njeni roditelji prihvatili Filipa, Tamara je rekla:

"Obožavaju ga. Uvek sam se brinula za tatu, moja mama je dosta diplomata, ali sa tatom se nikad ne zna jer tata ima dve ćerke, mnogo nas voli i kada sam videla da se njih dvojica razumeju, to mi je bilo jako bitno. Osećala sam taj njihov bagoslov."

Tamara je do detalja otkrila kako se upoznala sa Filipom.

"Ja sam slučajno došla na rođendansku žurku moje prijateljice, zapravo sam imala druge planove to veče. To je bilo u Parizu, jedna jako intimna žurka u njenoj hotelskoj sobi. Nikada nisam ispričala tu priču", sa osmjehom na licu rekla je Tamara.

Ko je zapravo Filippo Testa, vjerenik srpske influenserke?

Italijan Filipo Testa uticajan je menadžer velikih modnih brendova, poput "Off-White" i "Balmain".

Prema navodima, Tamara i Filipo u vezi su od 2020. godine, a Kalinićeva je u više navrata istakla da je u njemu pronašla iskrenu i čistu ljubav.

Nije tačno prezicirano na koliko se procjenjuje njegovo bogatstvo, ali uzevši u obzir da je Filipo veoma uticajan u svijetu mode i jedan od najtalentovanijih Italijana, ta cifra može da dostigne i nekoliko stotina hiljada evra.

Duga bujna kosa i karakterističan izgled ne ostavljaju niko ravnodušnim, a zgodni Filippo zbog toga privlači pažnju gdje god se pojavi.