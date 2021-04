Vjerio se poznati teniski par

Francuski teniser Gael Monfis i ukrajinska teniserka Elina Svitolina objavili su na društvenim mrežama da će se uskoro vjenčati.

Francuz je zaprosio Ukrajinku, koja je rekla "da''.

Poznati teniski par iznenadio je javnost vjeridbom, s obzirom da su 23. februara na društvenim mrežama saopštili da su se rastali poslije dvije godine.

Monfis i Svitolina saopštili su tada da im je teško zbog rastanka jer ljubav između njih dvoje nije prestala, ali da su oni shvatili da im je bolje da budu prijatelji i da je najbolje da svako krene svojim putem, prenosi b92.

Poslije nešto više od mjesec dana, Monfis i Svitolina ne samo da su obnovili svoju vezu, već su je i digli na viši stepenik.

Monfis je trenutno 14. teniser svijeta, dok Svitolina među najboljim igračicama svijeta zauzima peto mjesto.

YES !!! to the beginning of our forever