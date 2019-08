Vještačenje: Da li je Cetinski konzumirao nedozvoljene supstance?

Pjevaču Toniju Cetinskom je 26. avgusta, nastavljeno suđenje u Pazinu, zbog optužbi da je 2017. godine u Rovinju uzrokovao saobraćajnu nesreću kada je stradao šezdesetdvogodišnji Ibrahim Kevljanin.

Kako je prenio "Glas Istre", na suđenju su dva vještaka iznijela da je utvrđeno da Toni nije bio pod uticajem pića, niti opijata u trenutku nesreće kada je kolima prešao preko Ibrahima koji je navodno pijan ležao na putu.

Novo ročište zakazano je za utorak, 3. septembar, u Opštinskom sudu u Pazinu, kada je predviđeno ispitivanje još petoro veštaka.

"Pomirio sam se sa svim eventualnim ishodima jer, ponavljam, kako god da sve ovo sudski prođe, ništa za mene više nije isto nakon tog kobnog 3. 11. 2017. i nikome ne želim da se tako nešto dogodi. To je trauma koju ću nositi u sebi do kraja života i situacija koju često sanjam i iz koje se ne mogu izvući, no nimalo se ne može mjeriti s tragedijom porodice i prijatelja Ibrahima Kevljanina", izjavio je nedavno Toni Cetinski.