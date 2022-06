Vladan iz "Magla benda" progovorio o raskidu i odnosu sa bivšom

Frontmen Magla benda, Vladan Savić, iznenadio je javnost kada je saopštio da se rastaje od dugogodišnje djevojke Jovane Joci, sa kojom ima kćerku.

Dok su mnogi očekivali velika svadbena zvona, oni su ipak odlučili da razdvoje životne puteve, pa se Vladan osvrnuo na ovu situaciju i otkrio da li postoji mogućnost za pomirenje.

"Nikada se nisam lečio, jer se ne leči žena drugim ženama, nekako, moje iskustvo vezano je to da moraš prosto neke stvari da rešiš sam sa sobom, pa i da preboliš, pa onda nastaviš dalje, pokušaj da izlečiš drugom ženom, mislim da od toga nema ništa, samo bežiš od nekog problema", rekao je Vladan.

Vladan je otkrio i u kakvim odnosima je sada sa bivšom.

"Da, rastali smo se i da funkcionišemo savršeno, nikada bolje, sve je to tako trebalo da se desi, Jovana je srećna, ja sam srećna, Anđelija, a to je najbitnije je srećna, tako da super funkcionišemo, a to je meni najvažnije, ne bih da pričam sad detaljno o razlozima. Ne postoji šansa da se pomirimo", izjavio je pjevač.

Popularni pjevač otkrio je i da li je trenutno zaljubljen.

"Ja sam uvek zaljubljen, u sebe, to što sam srećan ne znači da sam zaljubljen, čovek može da bude srećan i sa samim sobom. Svako ima period života, kada je manje srećan, kada je srećan, ja sam srećan i moja energija se oseti", rekao je Vladan za Republiku.

"Imam puno obaveza, previše nastupa, radim na novim pesmama, biće dosta dobrih pesama, zaljubiću se, a već sam zaljubljen u svoje nove pesme... Ovu drugu zaljubljenost, videćemo polako, ima vremena, život je pred nama", zaključio je pjevač.

Jovana je prije Vlade bila u vezi sa pjevačem Sašom Kovačevićem, a nedavno je svojom objavom na instagramu šokirala mnoge. Naime, ona je objavila da ima novog dečka, dva mjeseca nakon raskida sa pjevačem.

