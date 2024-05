Vladu Kalembera zbog obožavateljke privela policija

Pjevač Vlado Kalember prisjetio se vrhunaca svoje karijere i otkrio zbog čega ga je jednom prilikom privela policija.

Naime, brojne obožavateljke su pokušavale da osvoje njegovo srce, a jedna ga je dovela u veliki problem pa je priveden na zagrebačkom aerodromu.

“Onda su me odveli u sobu i rekli neko žensko ime. ‘Je l’ vam poznato? ‘Ne.’ Ta neka je napisala doma ‘Ja njega volim, idem po potpis’ i ispalo je da se mi zabavljamo, da se volimo. Tata je bio uticajan u politici pa je zrihtao da mi murija dođe”, rekao je za IN Magazin.

Takođe je otkrio koja je najveća laž koju je čuo o sebi.

“To su čak novine objavile. Ja sam bio u Njemačkoj. Nema mobilnih, uđem u avion nakon tri mjeseca izbivanja, a stjuardesa kaže: ‘Vi ste ipak živi.’ Ne sjećam se da sam bio na toliko naslovnih strana poslije toga, kao – živ sam”, rekao je.

Govorio je i o hitu Ana, čija će se obrada naći na njegovom novom albumu. Na obradi je radio sa svojom bivšom suprugom Anom Rucner.

“Tu je pjesmu napisao pokojni Đorđe Novković. Mi smo se upoznali danas, ona je sjutra bila gotova. Čak ne mislim da ju je tog dana napisao, nego sjutra ujutro… Meni je bila čak malo bezveze. Onda smo to odnijeli u Jugoton, oni su odbili. Onda smo je nosili u Suzy, Diskoton… Svi su odbili i onda je to Đorđe nekako uspio. On je to nudio, a ne ja i onda su pristali”, prisjetio se on, a prenosi CdM.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.