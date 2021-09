Voditeljka pitala Dženifer Aniston da li je prostitutka

Glumica Dženifer Aniston nedavno je bila gost emisije "This Morning", a jedno voditeljkino pitanje posebno ju je iznenadilo.

Prilikom gostovanja u emisiji "This morning" postavljana su joj različita pitanja koja se tiču njene karijere i novijih projekata, poput kozmetičke linije koju planira da pokrene, a onda ju je jedno ostavilo u potpunom šoku.

Naime, Dženifer se sve vrijeme trudila da razumije voditeljku Džosi Gibson koja je pričala sa snažnim britanskim akcentom.

U jednom trenutku upitala ju je: "Da li si prostituka", a glumica je zanijemila u trenutku.

Međutim, ono što posrijedi je da je pitanje pogrešno protumačeno, što je odmah i pojašnjeno u nastavku intervjua.

Naime, voditeljka je pitala Dženifer "Are you a hugger", što u prevodu znači "Da li voliš da se grliš", ali je zbog akcenta zazvučalo kao da je pitala Dženifer "Are you a hooker", što u prevodu znači "Da li ste prostitutka?".

Izraz lica Anistonove je rekao koliko je bila šokirana, a Riz Viterspun koja je takođe bila uključena u razgovor nije mogla da prestane da se smije.

(Kurir)