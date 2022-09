Vojaž otkrio kako je upoznao Breskvicu

Mihajlo Veruović Vojaž otvorio je dušu i progovorio o svim detaljima iz svog života koji su do sada bili malo poznati javnosti.

Vojaž je otvoreno govorio o teškim porodičnim trenucima, putu ka uspjehu i svim problemima sa kojima se u međuvremenu suočio, ali i velikoj ljubavi sa pjevačicom Anđelom Ignjatović Breskvicom.

"Anđela mi je bila prva i do sada jedina ozbiljna veza. Sećam se da sam izbacio pesmu 'Geto fenomen', koju je ona otpevala na svoj način i objavila je taj snimak na Instagramu. Kada sam čuo njenu verziju, odmah sam joj poslao poruku i pohvalio je da je odlično to odradila i da ima sjajan glas. Tako smo počeli komunikaciju", ispričao je Vojaž.

Vojaž se prisjetio njihovog prvog susreta uživo.

"Našli smo se oko četiri po podne u blizini Trga republike i odmah smo krenuli na Kalemegdan. Tog dana smo se prvi put poljubili. U tom periodu imao sam baš teške momente u privatnom životu, neki crni oblak nadvio mi se nad glavom, zbog porodice i raznih drugih situacija. Ona mi je bila sunce koje je sve to razvedrilo. Zaljubio sam se u nju upravo zbog tog osećaja olakšanja", prisjetio se Vojaž.

Osim što su privatno bili par, Vojaž i Breskvica su odlučili da udruže snage i naprave jedinstveni muzički tandem.

"Htela je da se bavi manikirom i šminkanjem. Rekao sam joj da batali to jer ima glas kao anđeo. Već smo javnosti bili interesantni i najbolji potez je bio da uradimo duet. Našao sam neku matricu na internetu i napisao nam pesmu 'Vrati me'. Pozvali smo Nućija, koji je tada sa bratom Markom radio produkciju i on nam je snimio spot za tu numeru. To je prva pesma koja je za samo jedan dan skupila milion pregleda na Youtube. Tada su mediji počeli da pišu o nama", ispričao je Vojaž.

Nakon tri godine zabavljanja njih dvoje su stavili tačku na vezu u januaru prošle godine.

"Dugo mi je trebalo da prebolim Anđelu. Bila je to jedna divna veza iz koje nosim mnogo lepih uspomena", rekao je on.

