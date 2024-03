Vojvotkinja od Saseksa Megan vratila se na Istragram nakon četvorogodišnje pauze

Vojvotkinja od Saseksa Megan Markl vratila se na Instagram nakon četvorogodišnje pauze, promocijom lajfstajl brenda American Riviera Orchard.

Megan stoji iza internet stranice American Riviera Orchard koja poziva pratioce da se prijave za kupovinu proizvoda koji uključuju pribor za jelo, kuvare, prstenove za salvete, žele, džemove i marmelade, objavio je Tajms.

American Riviera Orchard označava oblast Santa Barbare u Kaliforniji u kojoj žive vojvoda i vojvotkinja od Saseksa.

Instagram nalog do sada uključuje devet fotografija, a na jednom od video snimaka vidi se Megan (42) kako bere cvijeće i kuva u kuhinji uz pjesmu "I Wish You Love" američke džez pjevačice Nensi Vilson.

Novi brend će se poklopiti i sa novom emisijom o kuvanju princa Harija i njegove supruge Megan na Netfliksu.

Megan je ugasila svoj lični Instagram nalog nakon što se vjerila sa princem Harijem 2017. godine, a njihov kraljevski nalog nije ažuriran od 2020. godine.

