Voštana figura slavne pjevačice izazvala pometnju

Nije prošlo mnogo vremena od postavljanja figure, do momenta kad su za ovu vijest čuli Arijanini obožavatelji koji nisu mogli da povjeruju da je to konačna verzija njihove omiljene pjevačice.

Naime, muzej je nekoliko mjeseci ranije sproveo anketu pitajući njene obožavatelje da li žele da naprave "klasičnu Arijanu", "otkačenu Arijanu" ili "Arijanu princezu".

Obožavatelji su se odlučili za klasičnu verziju koja uključuje njen zaštitni znak - dugačak visoki rep, predimenzioniranu majicu i čizme iznad koljena, prenosi index.hr.

"Odabrali ste klasičnu Ari! Sada kad smo totalno pogodili njen stil, moći ćete da vidite Arijanu Grande u muzeju Madam Tiso u Londonu za pet nedelja", napisali su iz muzeja, i premijernom fotografijom figure pjevačice izazvali lavinu komentara na Twitteru, jer su možda stil pogodili, ali lice nažalost ne nalikuje na njeno.

Niz odgovora na njihovu objavu se nastavio, ali se iz muzeja još nisu oglasili.

Takođe, pjevačica još nije istakla svoje mišljenje o figuri.

You chose Classic Ari! Now we have her style nailed, you can see @ArianaGrande at Madame Tussauds London for 5 weeks from Friday #MTLxAri #ArianaGrande pic.twitter.com/gnd58eCGhC