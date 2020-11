Vranješ ponovo progovorio o Karleuši

Fudbaler Ognjen Vranješ bio je gost u emisiji "Sceniranja" i u jednom segmentu emisije odgovarao je i na pitanja gledalaca, a jedno je bilo posebno provokativno, ono o aferi sa Jelenom Karleušom.

Pjevačica je uporno demantovala bilo kakve priče i mogućnosti o navodnoj ljubavi sa fudbalerom. Slike na kojima je navodno gola Jelene, teške riječi s obje strane, prijetnje i tužbe na sudu samo su neki od detalja koje je region pratio, prenosi "Kurir".

On je u emisiji sasvim smireno govorio o svemu, a onda je osuo paljbu po Karleuši, rekavši da mu nje nimalo nije žao i “da bi sve isto uradio, ako treba i sedam puta gore".

"Ne bih ja njoj ništa rekao, samo bih prošao pored nje. Jadna je i očajna. Jadan joj je život i očajan, ne bih još i ja da joj stajem na muku. Ona je navikla da prijeti svima, ja ne znam kako su to ljudi trpjeli. Ja ne znam koga ona nije vrijeđala, ne znam kako joj se nikad niko nije suprostavio. Vjerovatno je mislila da joj se ja neću suprostaviti. Ne postoji čovjek na svijetu kojem se ne bih suprostavio kada sam ja u pravu, ne možeš da vrijeđaš, ne možeš da diraš moju porodicu. Ja sam iza njih, možeš da se zoveš kako hoćeš", rekao je Ognjen, koji je pjevačicu upoznao na društvenim mrežama.

"Moralo je tako da bude da bi se malo opametila, da malo razmisli o svom životu. Šta da mi bude žao? Jesi li ti normalna?! Sve bih isto i sedam puta gore bih joj napravio", izjavio je fudbaler.

"Ne mogu da kažem da nije bilo lijepo. Sada je ništa ne krivim, jer tada je htjela svoje d**e da spasi. Ne mogu ja da budem kriv što je on (muž Duško Tošić) našao njoj poruke, dopisivao se sa mnom, ona ne treba mene da blati, da govori da sam ovakav, onakav, nego da riješi to sa svojom porodicom", odgovorio je fudbaler.

Fudbaler Anderlehta pričao je o prvom zarađenom novcu:

"Prva plata bila mi je 200 evra. Ne znam kako sam uspijevao, ali to mi je trajalo mjesec dana. Prvi milion kako je došao, tako je i otišao. Ne volim da se hvalim, da pričam kome sam pomogao, bitno mi je da su ti ljudi srećni, ovi ostali me ne dotiču. Većina ljudi će da osudi, zato se ja i ne hvalim", ispričao je on.

Potom je priču okrenuo ka porodici:

"Otac često nije bio prustan, bavio se fudbalom isto. Poslije je bio rat, bio je odsutan pet godina. Dosta toga se sjećam i nije mi lijepo. Otac je otišao na ratište, brat, majka i ja ostali smo sami kući bez dinara, nije bilo prijatno. Nekih dana dešavalo se da nije imalo da se jede, ali, hvala Bogu, preživjeli smo. Izašao sam jači iz toga. Ostalo mi je najviše u sjećanju kako se igramo, čekali smo da naiđu tenkovi, trčali smo za njima, bacali su nam neke žvake, mi kupili za njima. Kada su počele sirene, tad smo trčali u kuću. Sada tek shvatam šta je rat, koje je to zlo", ispričao je Ognjen na ivici suza za "Kurir TV."