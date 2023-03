Vratila se Kameron Dijaz

Glumica Kameron Dijaz nedavno je uslikana na snimanju filma Back In Action sa Džejmijem Foksom, a zanimljiva je činjenica da je ovo glumičino prvo pojavljivanje ispred objektiva foto-aparata nakon duže vremena.

Kako se vidi sa fotografija, 50-godišnja Kameron Dijaz izgledala je krajnje uznemireno, a čini se da je uloga u gorepomenutom filmu zahtjevala to od nje. Sa druge strane, prema izjavama njenog bliskog prijatelja za strane medije, Kameron Dijaz je trenutno u stresnoj životnoj fazi.

"Naporni radni dani je uznemiravaju, jer je većinu vremena odvojena od svoje porodice", rekao je on, a prenosi "Dejli mejl".

Za prilike fotografisanja, Kameron je nosila sasvim jednostavnu odjevnu kombinaciju, a cjelokupno izdanje upotpunila je upečatljivim crvenim karminom i razbarušenom frizurom.

