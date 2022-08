Vujadin Savić pozvao na zabranu Prajda, oglasila se i Mirka

Fudbaler Vujadin Savić zbog objave u kojoj poziva na zabranu Parade ponosa u Beogradu, ušao je u žestoku raspravu s jednom djevojkom koju je izvrijeđao, a na njegove navode oglasila se i njegova supruga Mirka Vasiljević.

Mirka je istakla da nije mnogo upoznata s aktivnostima svog supruga u posljednje vrijeme, ali i naglasila da svako ima pravo na svoj stav.

"Što se tiče medijskih objava, stavova i svega drugog, svako od nas ima svoj stav, pravo... Ja sam s njim stupila u vezu kao s momkom koji se meni dopao, ja sam se njemu dopala. Tada sam se već bavila javnim poslom, on takođe, i od samog starta sam postavila stav da on svoju karijeru u medijima vodi kako on smatra da treba, isto tako i ja. Zajedno smo, otac je moje dece i sve što treba da završimo i rešimo, to radimo u četiri zida, kako je osnovno i kulturno, kako bi trebalo. Za sve ostale stvari, ko šta prihvata da radi, šta piše u medijima... Konkretno, u ovom slučaju, ja se njemu ne mešam ni u šta što radi, što zahtevam da i on ne čini, kada sam ja u pitanju. Ja mu kod kuće kažem svoj stav, šta mislim da je okej, a šta nije, ali on će funkcionisati kako hoće - sam odgovara za sebe, i za pozitivno i za negativno", pokušala je da objasni Mirka, prenosi "Blic".

Vujadin Savić (32) podijelio je na društvenim mrežama objavu u kojoj poziva na zabranu Europrajda, Parade ponosa, koja će idućeg mjeseca biti održana u srpskoj prijestonici sa gostima iz cijelog svijeta.

Međutim, to nije sve. Ne samo što on ima mišljenje o tome šta treba zabraniti ili ne, mladi fudbaler se usudio i da vrijeđa pripadnike LGBT populacije, psuje i poziva ih u svoj stan kako bi on sa njima "završio posao", navodi "Blic", a u medijima cirkuliše njegovo prepucavanje s jednom od djevojaka koje su negativno komentarisale njegov stav.