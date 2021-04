Youtuber u centru Beograda razbio BMW vrijedan 120.000 evra

Jedan žuti BMW M4 Competition, najaktuelniji sportski model čuvenog bavarskog proizvođača, bio je ovog vikenda "žrtva" neuspjelog pokušaja driftovanja u centru Beograda, kod Tržnog centra "Galerija".

Za volanom moćne mašine, koju pokreće trolitarski tvin-turbo motor sa šest cilindara i 510 konjskih snaga, našao se Youtuber koji je auto vrijedan 120.000 evra dobio na test.

On je, međutim, na prvoj vožnji uspio da slupa "žuto-zelenu zvjerku". Kako navodi "Blic", brojni prolaznici su vidjeli kada je neiskusni vozač izgubio kontrolu nad moćnom mašinom i neprilagođenom brzinom se "zakucao" u banderu. Na sreću, tom prilikom niko nije povrijeđen, ali je šteta na automobilu velika.

Neiskusni vozač se kretao velikom brzinom, kada je izgubio kontrolu nad 510 konjskih snaga i udario u stub javne rasvjete. To dokazuju i fotografije nastale neposredno poslije udesa, na kojima se vide dugački tragovi kočenja na kolovozu.

I pored velike štete koju je napravio, mladić neće morati mnogo da zavuče ruku u džep, budući da mu prijeti kazna od 20.000 do 40.000 dinara i dva negativna poena. Što se saniranja štete na automobilu tiče, ovaj BMW je kasko osiguran, pa vozač treba da plati samo 10 odsto od ukupnog iznosa štete.

U kompaniji "BMW Srbija" potvrdili za "Blic" su potvrdili da je došlo do saobraćajne nezgode na promotivnom modelu BMW M4, koji je bio izdat na test vožnju, kao i da su one kojima je automobil davan obavijestili gdje se sve on može voziti brzo i bezbjedno, pa čak i pokrenuli školu sportske vožnje sa sertifikovanim BMW instruktorom.

Slučaj je izazvao veliki boj komentara na društvenim mrežama, a na njega su se osvrnule i kolege iz redakcije Vrele Gume, uz napomenu da je za vožnju automobila sa motorom od preko 500 "konja" i, što je u ovom slučaju još značajnije, sa zadnjom vučom, neophodna posebna obuka, bez obzira na to koliko vozač ima prethodnog iskustva i koliko je vješt za volanom.