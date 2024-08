Zagrepčani o incidentu Severine i Srbije: "Njihova je nevjesta, nek' je trpe"

Zagrepčani su pitani na ulici da li podržavaju izjavu pjevačice Severine da više nikad neće doći u Srbiju dok je Aleksandar Vučić, predsjednik te zemlje, na vlasti.

"Ne podržavam jer je za mene narod narod. Svako ide gdje hoće i radi što želi. Politika, država je kriva za sve", "Podržavam izjavu da uopšte neće u Srbiju"; "Podržavam Severinu. Ipak je Vučić političar i mora paziti što govori. Ne smije se ponašati se kao da je sve njegovo i da može što hoće", kažu neki.

"Pa glupo je. Ona u Srbiji ima svoje obožavatelje, a sad ima foru da neće ići tamo zbog Vučića. Ja da sam Severina, ja bih namjerno išao tamo", "To je njen stav. Zašto ne bi rekla šta misli?", "Svato ima pravo na svoje mišljenje, pa tako i ona. A to što su joj napravili na granici, to nije u redu", dodaju.

"To nije korektno, ali ona je njihova nevjesta pa nek je trpe", "Ako se može nekog drugog ispitivati, može se i Severinu", "Ako su ju bezveze zaustavili i maltretirali, pa i ja bih vjerovatno isto tako nešto rekla", zaključili su.

Podsjetimo, pjevačica je u nedjelju krenula za Srbiju, međutim srpska policija privela ju je na razgovor prilikom prelaska granice zbog spornih izjava koje je davala u javnosti.

Nakon razgovora, Severina je ipak puštena da uđe u Srbiju, ali ona se vratila u Hrvatsku. Poslije je izjavila da nikada više neće doći u Srbiju.

"Onaj koji je trenutno na čelu Srbije, neće mojim maltretiranjem skrenuti pažnju s problema koji more Srbe u Srbiji. Srbijo, volim te… i želim da što prije postaneš demokratska. Ali neću više nikad doći u Srbiju dok vam ovaj ne sjaše s vlasti. Znamo svi dobro koji", rekla je ona.

Pogledajte video šta su Zagrepčani odgovorili u anketi portala Index.hr:

