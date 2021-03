Zagrepčaninu prijeti robija zbog uhođenja Nine Badrić

Zagrebačkom vozaču Iliji (57) prijeti osam mjeseci zatvora jer je opsjednut poznatom pjevačicom Ninom Badrić koja ga je prijavila policiji.

Kako piše "Jutarnji list" počelo je suđenje za takozvano "nametljivo ponašanje".

Ilija već godinama ide na Ninine koncerte i tamo stoji u prvom redu, a navodno je počeo da joj se pojavljuje i u privatnom životu, ne samo u Zagrebu nego i na Braču i Hvaru.

Badrićeva ga je jednom prilikom uspjela fotografisati i poslala je fotografiju policiji. Kako se može razaznati iz njegovih tvrdnji, on se nadao ljubavnom odnosu s Ninom, ili barem profesionalnom, s obzirom da joj je pisao pjesme.

Njegovo uporno ukazivanje kod Nine Badrić izazvalo je nemir. Primijetila ga je prije pet godina na svojim profilima na društvenim mrežama, gdje joj je pisao komentare ljubavnog karaktera.

"Nedugo nakon toga sam na svojim koncertima uz binu uočila starijeg muškarca, izrazito prosijede kose, srednjeg stasa i koji je svojim izgledom odskakao od mlađe publike", kaže Nina.

Ona kaže da joj je prije dvije godine pozvonio na vrata stana u Zagrebu.

"Donio mi je neke pjesme, ali se ne sjećam je li išta posebno govorio. Samo je u mene zurio. To me izrazito prestrašilo, osobito jer sam ga prepoznala s koncerata. Rekla sam mu da s njim ne želim nikakav kontakt, da mi prestane nositi pjesme i pisati mi te da mi više ne dolazi jer da ću ga prijaviti policiji. Unatoč tome, u junu 2019. snimala sam spot u Jelsi, a prije toga sam u Bolu imala koncert te sam ga susrela po izlasku iz hotela. Užasno sam se prepala. Nisam mu se obraćala. Nakon toga sam provela nekoliko dana u svojoj kući u Jelsi te sam ga primijetila kako sjedi na zidiću ispred kuće", otkrila je Nina Badrić istražiocima i dodala da se zatim spustila na ulicu te otišla do nametljivog obožavaoca, zamolivši ga da je prestane pratiti.

On joj je, prisjeća se, tada odgovorio da ljetuje na Hvaru i da ima pravo da bude tu.

"Osim što je često hodao mojom ulicom, išao je u iste dućane kao i ja, trčao je mojom ulicom i cijelo vrijeme zurio u moje prozore. Bila sam užasno uznemirena i prestrašena. Zatvarala sam prozore da me ne vidi, a najviše me uznemirilo što je doznao moje adrese", rekla je Nina.

Ilija je priznao tijelima progona da mu se Nina Badrić sviđa kao pjevačica, ali i da je sve jedan veliki nesporazum.

"Poslao sam dopis u njezin sandučić u kojem sam tražio od nje da se odredi. Tražio sam odgovore, a nisam ih dobio. Nisam joj narušavao intimu. U Jelsu odlazim već sedam godina, a Ninu pune tri tamo nisam vidio niti sam joj u Jelsi prilazio, a kamoli je do tamo slijedio. Ali tada se u meni rodila ideja. Samo sam joj htio dati ruže. Napominjem da sam je puno puta na društvenim mrežama branio u svojim komentarima i svaka moja riječ je išla njoj u korist. Sve što sam u životu napisao, napisao sam za Ninu. Sjećam se i da sam jednom objavio na njezinoj stranici pjesmu koju je ona pohvalila pa sam se malo na nju zakačio jer si u tom smislu odgovaramo", kaže Ilija, koji je nakon toga blokiran pa Nininu stranicu više nije mogao vidjeti.

Jednom mi je otvorila vrata, kaže on, čekao sam je i vidio da je to ona.

"Ponudio sam joj neke svoje radove, na što mi je odgovorila da ona sama piše pjesme. Ja sam samo htio da ona vidi moj rad jer mi je draga i kao žena i kao glazbenica. S njom sam imao velike zamisli, bez obzira na to bi li to bilo kroz muško-ženski odnos ili onaj profesionalni", rekao je Ilija.