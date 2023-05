Zaljubljena do ušiju: Šarliz Teron u vezi sa poznatim manekenom (VIDEO)

Glumica je uslikana kako se drži za ruku sa poznatim manekenom.

Šarliz Teron (47) uslikana je sa Aleksom Dimitrijevićem ispred jednog restorana u Los Anđelesu. Oskarovka nije skidala osmijeh sa lica i blistala je u ležernoj varijanti, dok je maneken bio u živopisnoj košulji i farmericama.

Dimitrijević je radio za brendove kao što su Malbon Golf, AG Green Label, The Elder Statesman i Combo Boking, a o njemu se zna malo živi u Los Anđelesu, model je i bavi se i dizajnom. Sudeći prema prezimenu maneken vodi porijeklo sa naših prostora.

Podsjetimo, Šarliz je bila u vezi sa glumcem Šonom Penom 2015. godine, a zabavljala se i sa Kregom Bierkom, Stivenom Dženkinsom, Stjuartom Taunsendom i manekenkom Gabrijelom Obrijem, piše Super žena.

new! charlize theron was seen alongside alex dimitrijevic on sunday leaving a restaurant in los feliz, california pic.twitter.com/TqGlJ6cQ3P