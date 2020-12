Zanimljiv detalj na svim zvaničnim fotografijama Dajane i Čarlsa

Britanska kraljevska porodica poznata je po tome da kontroliše svaki detalj u životima svojih članova, iako su se, vremenom, neke stvari ipak malo "olabavile".

U vrijeme kada je Ledi Dajana bila princeza, stvari su još uvijek bile "pod punom kontrolom".

Još dok su Ledi Di i Princ Čarls bili u braku, govorilo se o tome kako nije baš sve tako sjajno kao što izgleda.

Ipak, koliko je daleko išla kontrola privida i koliko je važno bilo kako sve izgleda spolja, govori samo jedan detalj - vidljiv na svim zvaničnim fotografijama nekadašnjeg para.

They were the same height pic.twitter.com/I9YVAcU4hn — Philip N Cohen (@familyunequal) March 18, 2017

Osim ako se baš ne zagledate u fotografije, nećete da primijetite bilo šta čudno. Ali, kada se njihovi najpoznatiji portreti poređaju jedan pored drugog, postaje sasvim jasno.

Baš je to i uradio jedan korisnik Tvitera, koji je, postavivši fotografije nekadašnjeg para jedne do drugih, uočio da na svima njima princ Čarls izgleda viši od princeze Dajane. I to ne malo, već "za glavu", što bi se reklo.

Međutim, ništa ovo ne bi bilo neobično da nije par bio potpuno jednake visine - 178 centimetara. Kada se pogledaju neki njihovi snimci koje nije napravio zvanični kraljevski fotograf, ova činjenica je veoma uočljiva.

Ipak, kada su u pitanju zvanične fotografije, očigledno su fotografi imali zadatak da naprave Dajanu mnogo nižom nego što je bila, i mnogo nižom od svog supruga, prenosi Gloria.

Postavlja se pitanje zašto bi Kensingtonska palata imala potrebu da stvara iluziju da je princ Čarls toliko viši od svoje supruge? Zašto bi njihova jednaka visina uopšte bila problem?

Poznato je još i kako je Ledi Dajana za vrijeme braka popularizovala salonke sa niskom potpeticom, vjerovatno iz istog razloga - da ne bi odskakala visinom pored svog supruga.

(B92)