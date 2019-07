Zašto Jelena Đoković nije pratila finale Vimbldona sa tribina?

What are your thoughts on discipline..? A tough subject sometimes and one that’s hard to agree on between parents don’t you think? Would love to hear from you guys. I’ve compiled so many notes on this parenting topic I decided to host an entire blog series full of my findings, takeaways, exercises. Take a look at link in bio and make sure you tag any thought leaders you find helpful on this subject @drshefalitsabary #parenting ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Sa puno roditelja razmenjujem iskustva i čini mi se da nam svima ponestane strpljenja kada smo umorni ili pod stresom. Tada ta mala divna bića obično izvuku deblji kraj, a često nam se čini da smo mi žrtve a ne dželati. S obzirom da je ovo vrlo bitna tema, a svima nam je stalo da decu izvedemo na pravi put i opremimo veštinama za kvalitetan život, sakupila sam dosta beleški i rešila da ih pretvorim u seriju blogova i podelim sa vama. Kada se vi osećate bespomoćno? Kada ste odrastali, koje metode su koristili vaši roditelji da vas “dovedu” u red? Radujem se da i ovde razmenjujemo iskustva, a svakako pročitajte moj novi blog na sajtu

