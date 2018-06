Zašto Megan Markl uvijek nosi prevelike cipele?

Megan Markl jedna je od najpraćenijih javnih osoba u posljednjih godinu dana, sve što napravi gotovo odmah završi na naslovnicama časopisa i portala.

Tako je nedavno pokrenuto pitanje zašto vojvotkinja, koja sebi može priuštiti gotovo sve što poželi, i dalje nosi cipele koje su joj velike?

Ova dilema podigla je prašinu na društvenim mrežama, a odgovor je napokon otkriven.

“Poznate osobe često nose cipele broj veće kada idu na crveni tepih ili na neki važni društveni događaj kako bi izbjegli stvaranje žuljeva na nogama i kako im ne bi bilo neudobno jer nema ništa gore od neudobnih cipela'', kaže modna stručnjakinja Harijet Dejvi za britanski The Sun.

Kada je Megan tokom najave vjeridbe s princem Harijem nosila broj veće cipele, svi su mislili kako je slučajno odabrala pogrešan broj, no nakon što je to ponovila tokom pojavljivanja na Royal Ascotu, jednom od važnijih društvenih događanja u Velikoj Britaniji, javnost se zapitala što to vojvotkinja radi. Nakon dugih polemika, obožavaoci su napokon dobili odgovor i prestali pričati o ovom potezu mlade članice kraljevske porodice.

Here's Why Meghan Markle Always Wears Shoes That Are Too Big for Her https://t.co/32siFbX3Ye pic.twitter.com/qALzCzIld0