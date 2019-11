Zašto Tejlor Svift ne smije da izvodi svoju muziku

Slavna pjevačica Tejlor Svift kaže da je njeno učešće na predstojećim Američkim muzičkim nagradama (AMA) pod znakom pitanja zbog zabrane da izvodi pjesme koje je napisala.

Sviftova je na Twitteru navela da joj menadžeri Skuter Braun i Skot Borčeta ne dozvoljavaju da izvodi pjesme sa starih albuma za koje oni imaju autorska prava.

Kako kaže, sada je pod znakom pitanja i Netfliksov dokumentarac o njenom životu.

Novinari BBC-ja kontaktirali su Brauna i Borčeta za komentar, ali još nisu dobili odgovore.

Sviftova je saopštenje objavila na Twitteru "Ne znam šta drugo da radim".

"U ovom trenutku, pod znakom pitanja su učešće na AMA, Netfliksov dokumentarac i svi drugi događaji zakazani do novembra 2020. godine", napisala je.

Šta se desilo?

Sviftova je otkrila u junu da je Borčeta prodao Braunu prava na muziku sa početka njene karijere, ističući da nju niko nije obavijestio o tome.

Pjevačica je tada optužila Brauna, menadžera Arijane Grande, Džastina Bibera i Demi Lovato, za "učestalo i manipulativno zlostavljanje".

Sviftova je rekla i da on pokušava da "uništi njeno muzičko nasljeđe". On na to nije odgovorio, ali je dobio podršku od Lovato i Bibera, koji su rekli da Sviftova pokušava da privuče pažnju.

Ona je potom u avgustu potvrdila da planira da ponovo snimi pjesme sa prvih šest albuma, kako bi imala autorska prava nad novim verzijama pjesama.

Sviftova će na Američkim muzičkim nagradama biti proglašena najboljom pjevačicom protekle decenije, pa je u planu bilo da otpjeva nekoliko pjesama.

Međutim, u četvrtak je izjavila da su joj izvođenje starih pjesama na televiziji zabranili menadžeri.

Kako navodi, zabranili su joj i korištenje stare muzike ili snimaka sa koncerata i nastupa u predstojećem Netfliksovom filmu.

Ona tvrdi i da joj je Borčeta rekao da će joj korištenje stare muzike biti dozvoljeno samo ukoliko "ne objavi nove verzije tih pjesama" i prestane da priča u javnosti o Braunu i njemu.

"Poruka koja mi je poslata je veoma jasna - budi dobra mala djevojčica i ćuti ili ćeš biti kažnjena", napisala je.

Od fanova je tražila da joj pomognu da izvrši pritisak na Brauna i Borčetu i apeluju na ostale izvođače da joj pomognu.

Fanovi su, naravno, odmah odgovorili, pa su heštegovi "Ja sam uz Tejlor" (IStandWithTaylor) i "Oslobodite Tejlor" (FreeTaylor) postali trending na Twiteru.