Zašto su zapravo raskinuli Nino i Teodora?

Teodora Džehverović početkom ove godine raskinula je dugogodišnju vezu sa košarkašem Ninom Čelebićem. I dok su mnogi spekulisali šta je razlog rastanka, pjevačica je u izjavi za medije rekla da su imali drugačiji pogled na budućnost.

Ipak, istina je nešto drugačija. Kako saznajemo, pjevačica je bila neverna košarkašu, a kada je to Nino saznao, raskinuo je sa njom.

Zapravo, audio snimak koji je nedavno dospio u javnost, a na kojem se, kako komentarišu korisnici društvenih mreža, čuje pjevačica dok uzdiše tokom intimnog odnosa sa Lesorom, nastao je tokom njene veze sa Čelebićem.

Navodno, on je taj snimak dobio i prepoznao je glas svoje djevojke, što ga je razbjesnilo. Odmah ju je kontaktirao i rekao da raskidaju, a ona se nije mnogo bunila, jer nije imala opravdanja.

Interesantno je da se na TikToku pojavila parodija na temu Teodorinog "uzdisanja", ispod kog je informacija da je Nino dobio snimak mnogo prije nego što je isti isplivao u javnost.

Inače, kako saznajemo, Nino je navodno i ranije dobijao informacije o Teodorinom neverstvu, ali on nije vjerovao gradskim pričama.

Teodora nije demantovala, niti potvrdila da je u snimku njen glas.

"Imaju dve istine. Prvi put i poslednji govorim o ovome. Prva istina je da mi je sve ovo neko namestio, da je neko drugi, a druga je da sam to ja, da je neko hteo da mi napakosti. Svi su se uhvatili za to drugo. Šta god da je od te dve istine, katastrofa je. To može da se desi bilo kome, ispalo je ovako kako je ispalo. Ja nisam potvrdila ništa. Ne mogu da verujem da nisam dobila podršku žena. Nisu me razumele, ne mogu da se stave u koju situaciju. Zahvalila bih se osobi koja mi je sve ovo uradila, shvatila sam sad koliko sam zapravo jaka. Ovo je krivično delo, potpuno sam se sklonila sa strane, osoba koja je objavila to može da ide u zatvor", rekla je ona u Amidži šouu.

"Video gde se čuje njen glas nije sa Lesorom, već sa gazdom kluba u Budvi i tad je prevarila Čelebića, a saznao je tako što je do njega došao taj video", glasio je komentar ispod videa na TikToku.

Ovim povodom pokušali su da kontaktiramo Teodoru, ali se ona nije javljala na broj telefona koji koristi, piše Telegraf.