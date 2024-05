Zavela rok ikonu i s njim spavala u 13. godini (VIDEO)

O Igi Popu i Sejbl Star i danas kruže razne legende.

Ikona rokenrola Igi Pop nije želio da propusti dešavanja u Kanu, te ovih dana uživa u francuskom gradu glamura, a slobodno vrijeme provodi na privatnoj plaži.

Uprkos tome što ima 77 godina i što su mišići nestali, njegov stav i dalje očarava sve.

Naime, Igi je jedan od najuticajnijih muzičara u istoriji popularne muzike. Rođen je 21. aprila 1947. godine u Muskegonu, stekao je slavu kao frontmen i osnivač punk rock-grupe "The Stooges”, te kao samostalni umjetnik.

Sa svojom eksplozivnom energijom na pozornici, postao je poznat po svom buntovničkom stavu i provokativnom ponašanju. Njegova muzika i scenski nastupi bili su nekonvencionalni i kontroverzni, a često su istraživali teme poput seksualnosti, depresije, narkotika i anksioznosti.

The Stooges, formirani 1967. godine, postali su poznati po svojim "sirovim" zvucima i eksperimentalnom pristupu rok muzici. Njihov debi album iz 1969. godine, nazvan jednostavno "The Stooges", postao je kultni klasik rokenrola. Pjesme poput "I Wanna Be Your Dog" i "No Fun" postale su himne punk pokreta i inspirisale generacije muzičara.

Iggy Pop je takođe ostvario značajan uspjeh kao solo umjetnik. Njegov prvi solo album, "The Idiot" (1977), koji je producirao Dejvid Bouvi, bio je revolucionaran i predstavljao je novi zvuk u muzičkoj industriji. Sa albumima poput "Lust for Life" (1977), "New Values" (1979), "Blah-Blah-Blah" (1986) i mnogim drugim karijera mu je išla samo uzlaznom putanjom, te je cementirao svoj status ikona rokenrola.

Bio je oženjen tri puta. Prvi put je stao na ludi kamen sa Vendi Vajsberg 1968. i nakon samo nekoliko nedjelja su se razveli. Potom je sudbonosno "da" izgovorio sa Suči Asano 1984, a ova ljubavna priča trajala je do 1999. godine

Sa svojom dugogodišnjom partnerkom Ninom Alu oženio se 2008. godine. Ima sina Erika Bensona, rođenog 1970. iz veze sa Polet Benson.

Afera o kojoj je svijet brujao

Sa 23 godine, Pop je imao vezu sa 13-godišnjom Sejbl Star. A od nastanka "MeTo" pokreta, suočio se sa oštrim kritikama zbog toga. Look Avai, dokumentarac o seksualnom zlostavljanju u rok muzičkoj industriji, nazvan je po pjesmi Igija Popa o Sjbl.

Ko je bila fatalna Sejbi Star?

Sejbl Star je bila djevojka kojoj ni jedan muzičar nije mogao reći ne, ali život joj je sve surovo naplatio.

Sa svojom jedinstvenom ličnošću i seksepilom, bila je jedna od najpoznatijih „grupi djevojaka“, odnosno mladih djevojaka koje su nosile seksi odjeću i pratile rokenrol bendove širom Amerike i veoma često imale odnose sa mnogim muzičarima.

Stejbl Star je rođena 1957. godine u bogatoj porodici u Los Anđelesu, a započela je svoj seksualni život kada je imala samo 12 godina.

Star je postala jedna od prvih grupi djevojaka koje su provodile noći u holivudskim noćnim klubovima na Sunset Stripu— Rainbow Bar and Grill, kao i u disko klubu Rodnija Bingehajmera.

Zaštitni znak kraljice grupi djevojaka nije bila samo njihova seksi odjeća. Njena sitna figura i prepoznatljiva plava, kovrdžava kosa su ono što je izgradilo njen imidž. U nekim intervjuima koje je davala za časopise tog vremena, Star je objasnila kako je „uvijek mislila o sebi kao ružnoj osobi“.

Zaista, kada je napunila 15 godina, odlučila je da uradi operaciju nosa - i tada je počela da vidi sebe kao seksi ženstvenu figuru. Kada je govorila o svojoj ličnosti i načinu razmišljanja, Star je tvrdila da je sebe smatrala „ludom za početak“ prije nego što je dodala: „Uvijek sam voljela da upadam u nevolje“.

U biografiji Led Cepelina iz 2012. godine Barnija Hoskinsa – „Trampled Under Foot“, Star je takođe izjavila: „Nikada ne želim da budem starija od 14 godina. Od sada ću samo ignorisati godine."

Tokom te iste godine, Star je upoznala Džonija Tandersa iz grupe The New York Dolls, što je označilo trenutak kada je njen život krenuo drugačijim tokom. U intervjuu za časopis ZigZag, rok zvijezda se prisjeća svog odnosa sa njom:

„Upoznao sam Sejbl kada je imala 15, a ja 18 godina. Poslao sam je kući u Njujork dok smo bili na turneji. Kada smo se vratili, policija ju je tražila na aerodromu i svuda!“

Nakon što je Star pobjegla iz porodične kuće da živi u Njujorku sa svojim ljubavnikom, vjeruje se da je njena majka prijavila njen nestanak, što je dovelo do hapšenja cijelog benda The New York Dolls.

Star je nestala jer se ispostavilo da je u drugom stanju, ali je odlučila da abortira (navodno ju je on natjerao).

Plavuša je govorila o posljedicama svoje toksične veze sa Tandersom, tvrdeći da je „pokušao da uništi moju ličnost. Nakon što sam bila sa njim, jednostavno više nisam bila Sejbl Star. Zaista je uništio Sejbl Star zauvijek.”

Godinama se spekulisalo da je Star imala seksualne odnose sa skoro svakim velikim imenima rok scene tog vremena. Robert Plant iz Led Cepelina navodno je bio jedan od njenih ljubavnika, kao i Džimi Pejdž.

Ron Ašeton, koji je pisao pjesme i svirao sa Igi Popom i bendon The Stooges, sjeća se kada ju je prvi put sreo:

„Imali smo svirku u Whiskey A Go Go kada smo je upoznali i bila je zaista divna. Prvo je bila Igijeva ženska, zatim je bila sa mnom, da bi se na kraju vratila Igiju, pa ponovo meni, a onda je otišla kod mog brata i nazad kod mene."

Kasnije u svojoj karijeri, Igi joj je posvetio svoju pjesmu 'Look Away' objavljenu 1996. godine, u kojoj se prisjeća njihove afere iz 1970. godine: „Spavao sam sa Sejbl kada je imala samo 13 godina”.

Budući da je bila seksualni simbol, Star je neizbežno stekla neke neprijatelje.

Bjanka Džeger je bila jedna od njih. U to vrijeme bila je udata za Mika Džegera, što je očigledno izazvalo neke sukobe kada je Sejbl Star pokucala na vrata od sobe slavnog frontmena i kada joj je Bjanka ne tako nježno rekla da ode.

Kada su rane osamdesete nastupile, kraljica Los Anđelesa više nije bila dio te priče. Umrla je u 51. godini nakon što je bolovala od tumora na mozgu, prenosi Stil.

