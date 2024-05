Zavodnik u kožnim hlačama već devet godina u celibatu

Muzičar Leni Kravic bio je poznat po dugoj listi djevojaka iza sebe, nekima možda i više nego po svojim hitovima.

Ipak, sada se nalazi na duhovnom putovanju zbog kojeg apstinira.

Muzičar tvrdi kako se kloni fizičke intimnosti sve dok ne pronađe onu pravu.

Za svoj promiskuitet on “krivi” oca, NBC voditelja vijesti Saj Kravica, koji je imao aferu dok je bio oženjen sa njegovom majkom, glumicom Roksi Roker.

“Nakon braka, postao sam više kao on, postao sam igrač”, rekao je o svom završenom braku 1993. sa glumicom Lisom Bonet za Gardijan.

“Ne sviđa mi se to. Nisam htio da budem takav. Trebale su godine discipline i odgovornosti da ne dopustim svojim željama da me preuzmu”, objasnio je, pa dodao kako je disciplina rezultirala sa devet godina celibata dok čeka da pronađe životnu partnerku.

“To je duhovna stvar. Postao sam jako odlučan na svojim putevima i načinu na koji živim”, dodao je on.

Način na koji živi obuhvata redovne odlaske u teretanu i pridržavanje pravilne ishrane.

“Za mene je potrebno puno napornog rada i discipline da bih bio zdrav. To znači da kad želim da jedem nezdravu hranu, ja to ne radim”, rekao je, pa dao primjer toga koliko je disciplinovan.

"Recimo, sinoć. Radio sam cijeli dan, intervjui, probe do noći, vraćam se kući u 23 sata. Moram nešto da pojedem. Sada je 1 sat ujutro. Nisam uspio da vježbam. Otišao sam u teretanu i odradio 90-minutni trening u 2 ujutro. Ne želim biti u teretani u dva ujutro, ali znam da moram. Zato što je to dio moje discipline – radi se o tijelu, umu i duhu. Želim da su sva ta tri elementa usklađena. Ako je moje tijelo u formi, a moj duh i um nisu, onda je to samo nešto lijepo za pogledati ili nešto čime se mogu pohvaliti ",rekao je on.

