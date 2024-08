Zbog neslaganja oko pjesme Bora Čorba i Đorđe Balašević nisu pričali 40 godina

Bora Đorđević (Bora Čorba) i Đorđe Balašević nisu pričali 40 godina.

Njihov odnos je počeo tokom rane faze karijere.

Konflikt između njih je započeo još sedamdesetih godina, kada je Balašević kritikovao pjesmu "Lutka sa naslovne strane" grupe "Rani mraz", u kojoj je Bora bio član.

Zbog neslaganja oko ove pjesme, Bora je napustio grupu i raskinuo saradnju sa Balaševićem, prenosi "Glas Srpske".

Nakon toga, Bora Đorđević je osnovao grupu Riblja Čorba, ali se čini da sukob sa Balaševićem nije bio zaboravljen.

Tokom koncerta u beogradskoj Areni, Balašević je kritikovao Boru zbog nastupa kao predgrupa Aci Lukasu.

"Jedan moj nekadašnji kolega iz grupe "Rani mraz" u novogodišnjoj noći na Trgu nastupa kao predgrupa Aci Lukasu…", rekao je Balašević, a onda je ubrzo stigao i odgovor Bore Čorbe.

Bora je zatim u svojoj knjizi "Pusto ostrvo" nazvao Balaševića "najgorim papučarom", ističući da njegova supruga Olivera ima preveliki uticaj na njegov život.

Bora je u pjesmi "Predejane" opisao situaciju koja se odnosi na Balaševića, ali je naglasio da ga ne zanima Balaševićeva reakcija na njegove komentare.

"Ne smem po njima da uriniram jer me oni neizmerno vole, u suprotnom draži će im biti Đole. A on od svoje Olivere niti piša, niti se*e", stihovi su Borine pesme u novoj zbirci.

"U mojoj novoj zbirci ima i boljih pesama od te! Ne zanima me da li se Balašević naljutio zbog tih stihova, ne razmišljam o tome", rekao je Čorba.

U 2008. godini, Bora je u emisiji Rade Radenković izjavio da poštuje Balaševićev rad, ali ne i njega kao osobu zbog Balaševićevih stavova. Bora je tada rekao da je Balašević talentovan pjesnik i pisac, ali da mu se ne dopada način na koji govori i izražava se.

"Ja nisam toliko sujetan, pa nemam problem s tim da budem predgrupa Aci Lukasu. On je veliki umetnik i nama iz "Čorbe" je bila čast da zabavimo narod pre njegovog koncerta", poručio je Bora za Informer.

"Ima jedan autor kojeg privatno ne cenim mnogo, ali ne mogu da mu uskratim da je veliki talenat, ne talenat nego sjajan autor", rekao je jednom prilikom Bora, aludirajući upravo na Đorđa.

Kada je Đorđe Balašević preminuo 2021. godine, Bora je izrazio žaljenje zbog gubitka, rekavši da je Balašević bio veliki umjetnik, čime je pokazao da je, uprkos njihovim razlikama, cijeenio njegov doprinos muzici.

