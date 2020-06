Zbog svađe Megan i Harija reagovala i policija?

Kada su prije nekoliko mjeseci odlučili napustiti Veliku Britaniju i svoju sreću potražiti u Americi, vojvotkinja i vojvoda od Sussexa, 38-godišnja Megan Markle i tri godine mlađi suprug, princ Hari, nadali su se novom početku.

Nadali su se i kako će daleko od problema s dvora napokon moći uživati u mirnom porodičnom životu. No, čini se da to nije tako. Nakon što su se na njih požalile komšije, sada im je na vrata pokucala i policija, i to zbog - njihove žestoke svađe, piše New Idea.

Naime, navedeni medij piše kako se par gotovo svakodnevno svađa, a njihov je posljednji sukob toliko eskalirao da se u sve morala umiješati i policija. Najveći uzrok svađa je Meganina nervoza i nezadovoljstvo životom u Los Angelesu, koji nije 'ispao' kako je očekivala.

"Jako je uznemirena jer se stvari nisu odigrale kako je planirala. Nadala se povratku u Hollywood, što zbog pandemije nije moguće", tvrdi prijatelj ovih supružnika

No, čini se kako joj smeta i - Hari.

"Jako je nervira i Hari, za kojeg smatra da se ne trudi dovoljno prilagoditi životu u Holivudu", istakao je izvor.

Podsjetimo, komšije kraljevskog para nisu oduševljeni činjenicom što im, zbog dolaska Megan i Harija, naselje konstantno oblijeću dronovi i znatiželjni mediji pa su ih tako prozvali 'komšijama iz pakla'.

"Ljudi plaćaju milione da bi živjeli tamo jer je naselje mirno i omogućava im privatnost. Međutim, s dolaskom kraljevskog para, život u ovom naselju se pretvorio u pravi haos", ispričao je nedavno neimenovani izvor.