Zdravko Čolić: Poslije koncerta popijem nekoliko piva da se povratim

Jedan od najpopularnijih muzičara na našim prostorima Zdravko Čolić koji uveliko promoviše svoj novi album, rekao je u jednom intervjuu kako mu koncerti danas, predstavljaju posebno zadovoljstvo.

Iako mu je 67 godina, popularni Čola i dalje uspijeva podići publiku na noge i svojim energičnim nastupom napraviti svojevrstan spektakl. Tokom nastupa, Čola pjeva, pleše, druži se sa publikom, a nije mu teško sići sa bine i zapjevati s nekim iz publike.

"Takva je vrsta nastupa da se oznojim kada sam na sceni. I desi se da izgubim dva, tri kilograma za veče. Posle popijem nekoliko piva da to nadoknadim", u šaljivom tonu govori Čola.

Zdravko je rekao da je on danas dosta bogatiji, bez obzira što nekada kada je počinjao nije bilo interneta i kada su se njegove ploče prodavale u stotinma hiljada primjeraka.

"Kada stvoriš porodicu, odmah si odgovorniji prema novcu. Drugačije čovjek razmišlja. Dok si sam, baš te briga. Ma, bilo je ludo. Sjetim se uvijek svoje majke, koja je brinula o svemu, a najviše o parama, imam li ih i čuvam li ih. A kod mene, neka lova dođe, stoji negdje u fioci. Kasnije mama posprema sobu i vidi nema više, pa me pita: Moj Zdravko, pa gdje su ti pare? A pare odoše! No dobro, to je život, mladost"- rekao je Čolić.

Zdravko Čolić se trenutno nalazi na turneji kojom promoviše svoj novi album “Ono malo sreće”, a 20. oktobra nastupiće u zagrebačkoj Areni.