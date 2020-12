Zdravko Čolić o porodici i poslu: Supruga više posvećena deci

Regionalna muzička zvijezda Zdravko Čolić u periodu kada nema posla, vrijeme provodi u prirodi i trudi se da što više bude na svježem vazduhu.

"Čovek dok je zdrav može sve. Uvek me je vodila pozitivna energija kroz život i to nema veze s godinama ili vremenom u kojem živimo. Uvek se trudim da nađem vremena za sebe, da razmišljam u tišini. Volim da sam u prirodi, da trčim ili šetam. Zapravo, svakodnevno se trudim da što više vremena provodim na svežem vazduhu", rekao je Čola u intervjuu za magazin "Azra".

"Opuštaju me duge šetnje. Dobar i ispunjen život čine i porodična i prijateljska druženja, putovanja, nastupi, kojima se uvek neizmerno radujem, pročitane knjige, odgledane predstave, filmovi… To je sve znak da si ostavio sebe u nečemu. Naravno, neizostavno je i stvaranje novih pesama. Koliko je želja, toliko je i obaveza", ispričao je Zdravko.

Pjevač je istakao da je pozitivna energija njegov pokretač, a da publika prepoznaje rad i posvećenost, te to uvijek nagradi uspjehom. "Vaspitanje koje nosim iz kuće me je oblikovalo, nisam pravio skandale, polako i sigurno sam gradio karijeru. A verujem da je glavno moje oružje pozitivna energija koju pokušavam da prenesem glasom i svojim izrazom. Svakako da bez rada i posvećenosti nema ni uspeha, a publika to vrlo dobro zna da proceni i oseti, pa i nagradi", dodao je on.

Djeci je više posvećena supruga, a za sebe kaže da je popustljiv i da se trudi da njegova djeca izrastu u dobre ljude.

"Supruga Aleksandra je ta koja je više posvećena vaspitanju naše dece, ja sam mnogo popustljiviji. Ali, bez obzira na tu činjenicu, trudim se da vaspitanje ne trpi, kao ni tradicionalne vrednosti na kojima počiva moja porodica", rekao je Čola i dodao:

"Porodica je osnovna ćelija društva, zato je moramo negovati. Iako živimo u trubulentnom i brzom vremenu, deci je potrebna pažnja da izrastu u dobre i kvalitetne ljude".

U vreme kad nema nastupa, Čola se posvetio stvaranju novih pkesama.

"Sada, kad nema nastupa, posvetio sam se radu na novim pesmama. Obično počnem od nekih svojih novih ideja, a zatim uključujem saradnike. Videćemo kako će sve ispasti. Na poslednjih nekoliko albuma sam se manje-više uključivao kao autor, pa tako i na ovom novom, ali mnogo je lepih pesama i od mojih saradnika. Tek je sve u povoju, imamo nekoliko odabranih pesama, ali ne znam još da vam kažem kada će sve biti gotovo", rekao je pjevač.