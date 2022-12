Zdravko Čolić otkrio zašto krije suprugu od javnosti

Zdravko Čolić decenijama uspijeva da privatni život skloni od očiju javnosti, ali izgleda da je njegova starija ćerka Una svojom harizmatičnom pojavom odškrinula vrata medijima koji sa velikim interesovanjem prenose detalje iz njenog, ali i života cijele porodice Čolić.

Legendarni Čola nedavno je u intervjuu za hrvatsku "Gloriju" otvorio dušu i ispričao sve što je promaklo javnosti, a dešavalo se u četiri zida njegove porodice.

"Zbog posla me često nema kod kuće, ali to je u našoj porodici normalno. Moja supruga brine o curama i mislim da smo dobro uhodan tim. S obzirom da je posao takav kakav je privikli smo se na to i najvažnije je da sve dobro funkcioniše. Devojke još idu u školu i supruga je ta koja brine o tome i o nekim njihovim svakodnevnim obavezama, a ja se uključujem kad god mogu i kada za to ima potrebe. Rekao bih da ona drži porodicu na okupu", ispričao je Čolić.

Pjevač je otkrio koja su mu najljepša sjećanja sa kćerkama Unom (21) i Larom (16) i suprugom Aleksandrom, s obzirom na to da zahvaljujući poslu kojim se bavi porodici može da obezbijedi iskustva koja ne bi mogao "običnim" zanimanjem.

"Volim kada pođu sa mnom na koncert ili neko putovanje. Recimo, bile su sa mnom u Dubaiju pa, osim što nam bude lepo zajedno, bude i korisno i nešto novo za njih. Voleo bih da dođu i sada u Zagreb, da osete grad i posebnu atmosferu koja će obeležiti ove koncerte. Bile su sa mnom u Crnoj Gori, u Splitu, Puli, i ovog leta u Opatiji. Tu se na neki način spoje ugodni i letnji ambijent i susret sa zajedničkim prijateljima. Volim kad smo zajedno. Imale su veliku želju da sada sa nama idu u Ameriku, ali zbog školskih obaveza to nije bilo moguće. Često znaju da povedu i prijateljice, pa se skupi pravo malo i veselo društvo. Ali bitno je da je tata tu važan na neki način, pa su one na sve to i ponosne", naveo je on.

Aleksandra Čolić nikada se ne pojavljuje u javnosti, a Čola je konačno objasnio zašto je to tako.

"Ja to stvarno ne branim, ali ne vidim nekog prekog razloga da bude drugačije. Naravno, kad su neke važne manifestacije u pitanju, ona rado dođe, ali pojavljivanja samo radi slikanja nikada joj nisu bila privlačna. Ne vidim to kao nešto neobično. Evo, recimo, Arsena i Gabi, koji su bili bračni partneri iz istog miljea, koji su zajedno i pevali, nikad nisi mogao videti da se pojavljuju zajedno radi slikanja. Ja stvarno nemam ništa protiv ako bi ona to volela, ali nikada joj to nije bilo važno", zaključio je Zdravko Čolić.