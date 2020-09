Zejn Malik i Điđi Hadid postali roditelji

Pjevač Zejn Malik i manekenka Điđi Hadid postali su roditelji nakon rođenja ćerke.

"Naša kćerka je stigla, zdrava i lijepa“, napisao je pjevač na društvenim mrežama. Malik je rekao i da mu je nemoguće rečima da opiše kako se osjeća.

Our baby girl is here, healthy & beautiful to try put into words how i am feeling right now would be an impossible task. The love i feel for this tiny human is beyond my understanding.Grateful to know her, proud to call her mine, & thankful for the life we will have together x pic.twitter.com/nvhfOkk2fw