Željko Samardžić otkrio kako je nastala pjesma "Grlica"

Pjevač Željko Samardžić ima mnogo pjesama, pa je teško reći koja je publici omiljena, ipak, "Grlica" je mnogima u srcu, a pjevač je sada otkrio i kako je nastala.

Naime, za Željka ona ima posebno značenje, a vezana je za Marinu Tucaković.

"Devedestih kada mi je počela karijera, počeli su da me zaustavljaju u Knez Mihajlovoj da se slikaju da traže autogram. Meni je to bio šok, život mi se okrenuo. Odem ja kod Marine i kažem kako sam se kući gledao u ogledalo i sam sebi kažem 'šta su to našle u meni' i kaže ona: 'Eto imam odličan naslov'", prisjetio se Samardžić.

Prijateljstvo sa Marinom ostavilo je veliki trag u njegovom životu, a koliko joj je bio zahvalan pokazao je na svom prvom velikom koncertu.

"Nikada neću zaboraviti svoj prvi veliki koncert u sportskoj hali u Podgorici. Okrenuo sam je telefonom i zamolio da pevaju što jače da ona čuje i da podelimo tu sreću", ispričao je nedavno u emisiji "A sad malo mi".

Marina je, sa njenim suprugom Futom, Samardžića proslavila pjesmom "Sipajte mi još jedan viski", a kasnije i hitovima "Grlica", "Slutim", "Da me nije", koji se smatraju najljepšim pjesmama koje mu je Tucakovićeva napisala.

"Marina je znala neke naše razgovore vešto da pretoči u tekstove mojih najlepših pesama. 'Sipajte mi još jedan viski' još od kad je objavljena zovem svojom 'ličnom kartom'. Nastala u vrijeme koje je smrdelo na barut i benzin iz plastične flaše koka kole sa ugla ulice… Jako davno ali još uvek se sluša i voli. To je valjda dokaz vrednosti", izjavio je svojevremeno Željko.

(Telegraf.rs)