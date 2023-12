Željko Samardžić priznao da voli "zabranjenu" ženu

​Pjevač Željko Samardžić koji je popularan širom regiona postigao je slavu nakon što se morao preseliti u Beograd zbog rata u BiH. Željko se može pohvaliti time da je svoju karijeru započeo tek kada je bio u 40-im godinama, a za hrvatske medije je sada progovorio o svojoj vječnoj ljubavi prema supruzi Maji, koja traje gotovo 50 godina.

Prvi put kad ju je ugledao zauvijek pamti, kao i to da je njihova ljubav na početku bila "zabranjena".

"Pitao sam njenog profesora da mi kaže ko je ta mala, i kaže mi 'nemoj se tu petljati, to ti je kćerka od profesora Đaferovića, matematičara'. I pjevači i fudbaleri su bili na lošem glasu, malo su roditelji bili protiv toga, ali ja sam bio uporan i rekao sam ja te nikad neću izdati", prisjetio se Željko za "InMagazin".

Zbog supruge su se preselili iz rodnog Mostara u Beograd.

"Jer smo mi bili miješan brak, u tom periodu nismo nigdje bili dobrodošli. Ali u svakom slučaju. Priroda je odredila muškarca da bude taj koji donosi, a žena je tu da bude stub porodice, da čuva, da obezbijedi sve", priča Željko.

Još je rekao:

"Dešavalo se da je moja najmlađa Minja, koja je tek bila beba u Beogradu kad smo došli, da mi je persirala kad me vidi jer me viđala samo na televiziji", dodaje pjevač.

Danas je Željko ponosni djed, ima dvije unuke i dva unuka.

Inače, Željku je majka Hrvatica, a otac Crnogorac. I praznici koji dolaze donose posebno zajedništvo.

"To su tri veselja, uvijek kad je Bajram moja Maja napravi baklavu i mi smo svi radosni, svi dođu okolo. Kad je Božić jedan svi smo tu, kad je drugi svi smo tu. Šaljemo poruke prijateljima, meni je to predivno, ja sam se navikao na to", priča Željko.

