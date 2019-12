Željko Samardžić zbog žena mijenja imidž

Željko Samardžić već dvije godine nosi bradu i brkove, čime je drastično promijenio imidž mačo muškarca.

Međutim, iako je bilo onih kojima se dopala ova njegova promjena, za publiku je to ipak bio veliki šok. Pjevač je zato odlučio da i po tom pitanju udovolji publici, naročito ženskom dijelu, čiji je miljenik.

"Ima mnogo onih koji se javljaju putem Instagrama i koji mi kažu: 'Jao, Željko, ja i dalje volim kako vi pevate, ali zašto ste pustili tu bradu i brkove, to vas je postarilo'. Ponekad se nasmijem kad tako nešto čujem, ali i pokušavam da ih razumem", rekao je pjevač.

Kako kaže, on je čovjek koji želi da udovolji svakome koliko je to moguće i koliko se to slaže s mojim moralnim kodeksima.

"Možda se ovaj put potrudim da udovoljim i svima onima koji žele da me vide bez brade i brkova. Nešto mi se to mota po glavi za ovu priliku", rekao je kroz smijeh Željko, a svoj stari imidž vratiće na dan koncerta koji će održati u Sava centru.

"Nisam baš još odlučio sigurno, ali sam spreman i to da uradim", poručio je Samardžić, dok su prisutni konstatovali da će se mnoge dame obradovati tome.

"Ima onih koji ne vole ovaj moj imidž, ali ima onih kojima se to i dopada. Biće prilike i za jedne i za druge", kaže pjevač i dodaje da misli da dame prije svega vole njegove ljubavne pjesme.

