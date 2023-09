Željko Šašić otkrio kakav odnos ima sa kćerkom

Pjevač Željko Šašić ispričao je kako sa ćerkom Sofijom njeguje otvoren odnos, a iako postoje stvari s kojima se ne slaže, trudi se da bude "moderan ćale" i da sa njom o svemu razgovara.

Dotakavši se i toga da li Sofija sluša njegove pesme, pjevač je izjavio:

"Nju je zahvatio novi talas, voli stare pesme, pa tako i moje, ali sluša i ovo novije. Ne pita ona mene da li imam nekoga, pitam ja nju: 'Je l' ima nešto?', ona mi kaže da nema. Ne krije to od mene, čak je vrlo otvorena i direktna, toliko da se neki put uplašim. Šalim se, imamo odličan odnos. Dajem joj savete, ja sam ipak moderan ćale".

"Mada, mnoge stvari i ne odobravam, pa možda više i nisam, ali trudim se", kazao je Željko, pa dodao kako smatra da je nasljednici još rano za udaju.

S druge strane, Željko je na jednoj prestoničkoj proslavi viđen s izvjesnom lepoticom, pa upitan da li je to srećno zaljubljen, Šašić je odgovorio:

"To je kuma, nemojte, molim vas, mi smo ozbiljni ljudi. Da sam znao da su mediji ovde, ušao bih kroz službeni ulaz. Šalim se, nemam šta da krijem... Kako delujem? Ma, nisam ni srećan, ništa nisam. Došao sam sa mora, inhaliram se i neka me depresija hvata, letu je kraj. Malo sam izgubljen ovih dana, izvinjavam se", rekao je on za Blic.